Британія підтримає кампанію вакцинації в Україні

Велика Британія надасть фінансування Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) для підготовки членів мобільних бригад, які проводитимуть вакцинацію в Україні.

Про це йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні на сторінці у Facebook, повідомляє "Європейській правді".

Цей проєкт, який планується як перший етап ширшого пакета підтримки, дозволить захистити понад 58 тисяч медичних працівників, які продовжують щодня піддаватися ризику зараження коронавірусом.

"Початок кампанії вакцинації знаменує собою переломний момент у боротьбі з пандемією. Ми пишаємось тим, що маємо змогу підтримати Україну в проведенні вакцинації та будемо продовжувати підтримувати її зусилля з доступу до вакцин та їх розповсюдження", - сказала посол Британії Мелінда Сіммонс.

Раніше посол Сіммонс запевнила, що вакцини Covishield і Oxford-AstraZeneca є ідентичними, а відрізняються назвами тільки через розташування виробників.

Як відомо, Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.

Також протягом першого півріччя в Україну може надійти від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.