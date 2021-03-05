Великобритания поддержит кампанию вакцинации в Украине

Великобритания предоставит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подготовки членов мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию в Украине.

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине на странице в Facebook, сообщает "Европейской правде".

Этот проект, который планируется как первый этап более широкого пакета поддержки, позволит защитить более 58 000 медицинских работников, которые продолжают ежедневно подвергаться риску заражения коронавируса.

"Начало кампании вакцинации знаменует собой переломный момент в борьбе с пандемией. Мы гордимся тем, что можем поддержать Украину в проведении вакцинации и будем продолжать поддерживать ее усилия по доступу к вакцинам и их распространение", - сказала посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Ранее посол Симмонс заверила, что вакцины Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

Как известно, Украина получила 500 000 доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.

Также в течение первого полугодия в Украине может поступить от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.