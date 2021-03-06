У Польщі уточнили кількість загиблих в аварії автобуса українців

В аварії українського автобуса, яка сталася вночі в Підкарпатському воєводстві Польщі, загинуло 5 осіб, а не 6, як повідомлялося раніше.

Відповідну інформацію уточнив речник підкарпатського воєводи Міхал Мельнічук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Після перевірки у всіх лікарнях, в яких перебувають постраждалі, з’ясувалося, що загинули п’ять осіб" - сказав він.

В українському автобусі подорожували 57 осіб, в тому числі двоє водіїв. Всі – громадяни України.

Наразі в лікарнях перебувають 34 постраждалі.

"Але це число може змінитися, бо до лікарні звертаються люди, які до того перебували в школі в Ярославі" - сказав Мельнічук.

На місці аварії все ще тривають слідчі роботи.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих у аварії українського автобуса в Підкарпатському воєводстві.