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Президент Польщі висловив співчуття у зв'язку з аварією українського автобуса

Субота, 6 березня 2021, 12:32

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих у аварії українського автобуса в Підкарпатському воєводстві.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса на трасі А4  поблизу Кашиць, в якій 6 людей загинули, а кілька десятків отримали поранення. Найщиріші співчуття родинам загиблих та всім нашим українським друзям", - написав Дуда.

Як повідомлялося, шість людей загинули, 41 особа дістала поранення в аварії українського автобуса у Підкарпатському воєводстві Польщі.

Аварія сталася вночі з п’ятниці на суботу на автостраді А4. 57 людей подорожували автобусом, у тому числі двоє водіїв.

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