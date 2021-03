Президент Польщі висловив співчуття у зв'язку з аварією українського автобуса

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих у аварії українського автобуса в Підкарпатському воєводстві.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса на трасі А4 поблизу Кашиць, в якій 6 людей загинули, а кілька десятків отримали поранення. Найщиріші співчуття родинам загиблих та всім нашим українським друзям", - написав Дуда.

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !