Авария украинского автобуса в Польше: водителю предъявили обвинение

Прокуратура Польши выдвинула обвинения одному из водителей украинского автобуса, который разбился в Подкарпатском воеводстве, в результате чего погибли 5 человек

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Прокуратура обвиняет 48-летнего Владимира К. в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте, повлекшей смерть людей. Ему грозит до 8 лет заключения.

Водитель находится в больнице, где его уже допросили. По данным следствия, вероятной причиной аварии стал маневр, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха.

Данные тахографа свидетельствуют, что автобус ехал со скоростью 96-97 километров в час, что разрешено для того участка дороги, но она была слишком высокой для запланированного поворота направо.

Сам обвиняемый заявил, что не помнит, как произошла авария, и находится в плохом эмоциональном состоянии. Ему запрещено выезжать из Польши. При этом обвиняемому оставили паспорт, но правоохранители будут посещать его ежедневно для контроля.

Также в качестве свидетеля был допрошен второй водитель, Степана К. Он не управлял автобусом в момент аварии. Детали разговора с ним пока неизвестны.

Напомним, авария с украинским автобусом, который выполнял рейс Познань-Херсон, произошла в ночь на 6 марта на автостраде А4.

57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей. Погибли 5 человек, 26 пассажиров были госпитализированы, среди них четверо - в тяжелом состоянии.