Естонія запроваджує локдаун через поширення "британського" штаму

З 11 березня в Естонії у зв'язку з широким розповсюдженням "британського" штаму коронавірусу буде запроваджено локдаун тривалістю щонайменше місяць.

Про це заявила прем’єрка Естонії Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами глави уряду, причиною введення нових, більш строгих обмежень стало швидке і широке поширення британського штаму коронавірусу в Естонії. "Ми вирішили закрити країну настільки, наскільки це можливо", - пояснила Каллас.

За словами Каллас, локдаун передбачає переведення на дистанційне навчання всіх дітей і підлітків, а також закриття всіх місць, в яких люди можуть контактувати один з одним, таких як підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, розваги на свіжому повітрі і публічні заходи. "[Це потрібно зробити] як для обмеження контактів, так і захисту працівників, які не можуть працювати віддалено", - пояснила прем'єр-міністр.

"Ми поки не навчилися жити з цим вірусом так, щоб ми могли якомога безпечніше вести звичне життя, тому масштабні закриття необхідні. Сподіваємося в період локдауну максимально зосередитися на вакцинації, щоб захистити якомога більше людей від ризику хвороби", - зазначила Каллас.

Вона повідомила, що уряд через місяць розгляне питання про пом'якшення обмежень з урахуванням показників захворюваності та завантаженості лікарень.

"Зараз першочергове завдання в тому, щоб витримала медична система і з'явилася можливість знизити чисто заражень", - додала глава уряду.

"Все це для того, щоб зменшити кількість контактів і перервати ланцюжка заражень", - пояснила Каллас.