Эстония вводит локдаун из-за распространения "британского" штамма

С 11 марта в Эстонии в связи с широким распространением "британского" штамма коронавируса будет введен локдаун продолжительностью не менее месяца.

Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам главы правительства, причиной введения новых, более строгих ограничений стало быстрое и широкое распространение британского штамма коронавируса в Эстонии. "Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно", - объяснила Каллас.

По словам Каллас, локдаун предусматривает перевод на дистанционное обучение всех детей и подростков, а также закрытие всех мест, в которых люди могут контактировать друг с другом, как предприятия розничной торговли и общественного питания, развлечения на свежем воздухе и публичные мероприятия. "[Это нужно сделать] как для ограничения контактов, так и защиты работников, которые не могут работать удаленно", - пояснила премьер-министр.

"Мы пока не научились жить с этим вирусом так, чтобы мы могли как можно безопаснее вести привычную жизнь, поэтому масштабные закрытия необходимы. Надеемся в период локдауну максимально сосредоточиться на вакцинации, чтобы защитить как можно больше людей от риска болезни", - отметила Каллас.

Она сообщила, что правительство через месяц рассмотрит вопрос о смягчении ограничений с учетом показателей заболеваемости и загруженности больниц.

"Сейчас первоочередная задача в том, чтобы выдержала медицинская система и появилась возможность снизить чисто заражений", - добавила глава правительства.

"Все это для того, чтобы уменьшить количество контактов и прервать цепочки заражений", - пояснила Каллас.