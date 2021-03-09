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У Білому домі обіцяють боротися з дезінформацією РФ щодо західних вакцин

Вівторок, 9 березня 2021, 10:30

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила в понеділок, що адміністрація президента Джо Байдена відстежує зусилля, пов'язані з російськими спецслужбами, спрямовані на підрив довіри до вакцин проти коронавірусу Moderna і Pfizer.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми знаємо про це, ми спостерігаємо за цим і вживаємо заходів для вирішення цієї проблеми", - сказала Псакі.

Сполучені Штати визначили три інтернет-публікації, підготовлені російськими спецслужбами, які, за їх словами, намагаються підірвати вакцини проти COVID-19, вироблені Pfizer і Moderna, заявила в неділю представник Держдепу.

Ці видання "поширюють багато видів дезінформації, в тому числі як про вакцини Pfizer, так і про Moderna, а також про міжнародні організації, військові конфлікти, акції протесту та будь-яку проблему, яку можна експлуатувати", - зазначила Псакі.

"Ми будемо боротися з дезінформацією усіма наявними у нас інструментами. Ми, безумовно, знайомі з підходом і тактикою російських зусиль щодо дезінформації ", - наголосила вона, додавши, що адміністрація президента Джо Байдена буде повторювати "за будь-якої можливості", що вакцини безпечні.

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