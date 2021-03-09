У Білому домі обіцяють боротися з дезінформацією РФ щодо західних вакцин
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила в понеділок, що адміністрація президента Джо Байдена відстежує зусилля, пов'язані з російськими спецслужбами, спрямовані на підрив довіри до вакцин проти коронавірусу Moderna і Pfizer.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Ми знаємо про це, ми спостерігаємо за цим і вживаємо заходів для вирішення цієї проблеми", - сказала Псакі.
Сполучені Штати визначили три інтернет-публікації, підготовлені російськими спецслужбами, які, за їх словами, намагаються підірвати вакцини проти COVID-19, вироблені Pfizer і Moderna, заявила в неділю представник Держдепу.
Ці видання "поширюють багато видів дезінформації, в тому числі як про вакцини Pfizer, так і про Moderna, а також про міжнародні організації, військові конфлікти, акції протесту та будь-яку проблему, яку можна експлуатувати", - зазначила Псакі.
"Ми будемо боротися з дезінформацією усіма наявними у нас інструментами. Ми, безумовно, знайомі з підходом і тактикою російських зусиль щодо дезінформації ", - наголосила вона, додавши, що адміністрація президента Джо Байдена буде повторювати "за будь-якої можливості", що вакцини безпечні.