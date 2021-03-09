Собаки Джо Байдена залишили Білий дім після агресивного інциденту

Дві німецькі вівчарки, що належать президентові США Джо Байдену і першій леді Джилл Байден, були повернуті в будинок сім'ї Байденів в Делавері після агресивної поведінки в Білому домі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN з посиланням на два інформованих джерела.

Собак вирішили відіслати з Білого дому після інциденту з вівчаркою на прізвисько Мейджор, якого Байдени взяли з притулку для тварин в Делавері в листопаді 2018 року.

Вівчарки родини Байденів - Мейджор і Чемп

За даними телеканалу, стався "інцидент з укусом" співробітника служби безпеки Білого дому. Про стан здоров'я потерпілого нічого невідомо, проте епізод був настільки серйозним, що собаки були згодом перевезені у Вілмінгтон, штат Делавер, де вони і залишаються.

Мейджор, якому 3 роки, є молодшим з двох собак Байдена і, як відомо, неодноразово демонстрував надмірну поведінку, включаючи стрибки і гавкіт на співробітників і службу безпеки, за словами людей, з якими спілкувався CNN.

Старшій з німецьких вівчарок Байдена на прізвисько Чемп приблизно 13 років. Обидві собаки переїхали в Білий дім в січні, менш ніж через тиждень після інавгурації Байдена.