Собаки Джо Байдена оставили Белый дом после агрессивного инцидента

Две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден, были возвращены в дом семьи Байденов в Делавэре после агрессивного поведения в Белом доме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

Собак решили отправить из Белого дома после инцидента с овчаркой по кличке Мейджор, которого Байден взяли из приюта для животных в Делавэре в ноябре 2018 года.

Овчарки семьи Байден - Мейджор и Чемп

По данным телеканала, произошел "инцидент с укусом" сотрудника службы безопасности Белого дома. О состоянии здоровья пострадавшего ничего неизвестно, однако эпизод был настолько серьезным, что собак перевезли в Уилмингтон, штат Делавэр, где они и остаются.

Трехлетний Мейджор - младший из двух псов Байдена, и по словам людей, с которыми общался CNN, он неоднократно демонстрировал чрезмерное поведение, включая прыжки и лай на сотрудников и службу безопасности.

Старшей из немецких овчарок Байдена по кличке Чемп около 13 лет. Обе собаки переехали в Белый дом в январе, менее чем через неделю после инаугурации Байдена.