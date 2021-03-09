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У Литві проводять масштабне розслідування за підозрою в корупції у медичних закупівлях

Вівторок, 9 березня 2021, 16:43

У Литві десятки осіб з установ державного і приватного сектору потрапили під підозру у рамках масштабного розслідування щодо ймовірної корупції у медичних закупівлях. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За результатами досудового розслідування, що проводиться Службою спеціальних розслідувань (STT) - cпеціальним антикорупційним відомством, повідомлення про підозру отримала 51 особа. 

Серед них - 29 представників приватних компаній та 22 посадовців медичних установ, у тому числі 9 керівників медичних закладів у столиці та регіонах. Деяких з них вже усунули з посад. 

Розслідування на цей час охоплює транзакції 12 приватних компаній, пов’язаних з продажем ліків та виробів медичного призначення 14 медичним установам за результатами тендеру - які, як підозрюють, відбулися непрозоро і з порушеннями. 

Зібрані STT дані свідчать про те, що компанії-поставники виробів медичного призначення вдавалися до незаконних дій для того, щоб виграти тендери на закупівлі для різних установ на загальну суму понад 3 млн євро.  

Справу ведуть STT разом з відділом Генпрокуратури з боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

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