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В Литве проводят масштабное расследование по подозрению в коррупции при медзакупках

Вторник, 9 марта 2021, 16:43

В Литве десятки человек из учреждений государственного и частного сектора попали под подозрение в рамках масштабного расследования о вероятной коррупции при медицинских закупках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

По результатам досудебного расследования, проводимого Службой специальных расследований (STT) - специальным антикоррупционным ведомством, сообщение о подозрении получил 51 человек.

Среди них - 29 представителей частных компаний и 22 должностных лиц медицинских учреждений, в том числе 9 - руководители медицинских учреждений в столице и регионах. Некоторые из них уже отстранили от должностей.

Расследование в настоящее время охватывает транзакции 12 частных компаний, связанных с продажей лекарств и изделий медицинского назначения 14 медицинским учреждениям по результатам тендера - которые, как подозревают, произошли непрозрачно и с нарушениями.

Собранные STT данные свидетельствуют о том, что компании-Поставщики изделий медицинского назначения прибегали к незаконным действиям, чтобы выиграть тендеры на закупки для различных учреждений на общую сумму более 3 млн евро.

Дело ведут STT совместно с отделом Генпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

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