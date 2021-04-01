У Німеччині в масштабній пожежі на свинофермі загинули 55 тисяч тварин

У Німеччині в результаті масштабної пожежі на свинофермі, яка спалахнула у вівторок, загинули щонайменше 55 тисяч тварин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі агентства АР.

Пожежа спалахнула у вівторок на об'єкті в Альт-Телліні, на північному сході Німеччини.

Фото: NDR

Вогонь швидко поширився, частково через вентиляційні шахти, і зруйнував стійла, де утримувалися тварини.

Пожежники спочатку намагалися загасити полум'я зсередини, але відмовились від цих зусиль через небезпеку. Поширення вогню між будівлями було неможливо зупинити зовні.

На момент займання на підприємстві перебували близько 7000 свиноматок та 50 000 поросят, і тільки близько 1300 тварин були врятовані.

Представник оператора LFD Holding Ральф Беке-Брамкамп повідомив німецькому інформаційному агентству dpa, що загинули понад 55 тисяч тварин.

Причина загоряння залишається нез’ясованою. Сума збитків також досі невстановлена, але, за попередніми підрахунками, вона повинна скласти мільйони євро.

Фото: NDR

Представник поліції Андрій Кроссе заявив, що це "неймовірно складне" розслідування, і для інспектування зруйнованого місця використовувався дрон.

Свиноферма в Альт-Телліні є однією з найбільших у Німеччині. В середу на місці події зібралися групи демонстрантів з плакатами із написом "Зупинити тортури над тваринами".

Міністр сільського господарства Тілль Бакгауз назвав пожежу на свинофермі "трагедією". За його словами, такі комплекси важко контролювати.

Захисники прав тварин ще десять років тому, коли свинокомплекс будувався, вказували на особливості конструкції та були стурбовані тим, чи вдасться швидко врятувати десятки тисяч тварин у випадку пожежі.