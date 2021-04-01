В Германии в масштабном пожаре на свиноферме погибли 55 тысяч животных

В Германии в результате масштабного пожара на свиноферме, вспыхнувшем во вторник, погибли по меньшей мере 55 тысяч животных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства АР.

Пожар вспыхнул во вторник на объекте в Альт-Теллине на северо-востоке Германии.

Фото: NDR

Огонь быстро распространился, частично через вентиляционные шахты, и разрушил стойла, где содержались животные.

Пожарные сначала пытались потушить пламя изнутри, но отказались от этих усилий из-за опасности. Распространение огня между зданиями было невозможно остановить снаружи.

На момент возгорания на предприятии находились около 7 тысяч свиноматок и 50 тысяч поросят, и только около 1300 животных были спасены.

Представитель оператора LFD Holding Ральф Беке-Брамкамп сообщил немецкому информационному агентству dpa, что погибли более 55 тысяч животных.

Причина возгорания остается невыясненной. Сумма убытков также до сих пор не установлена, но, по предварительным подсчетам, она должна составить миллионы евро.

Фото: NDR

Представитель полиции Андрей Кроссе заявил, что это "невероятно сложное" расследование, и для инспектирования разрушенного места использовался дрон.

Свиноферма в Альт-Теллине является одной из крупнейших в Германии. В среду на месте происшествия собрались группы демонстрантов с плакатами с надписью "Остановить пытки над животными".

Министр сельского хозяйства Тилль Бакгауз назвал пожар на свиноферме "трагедией". По его словам, такие комплексы трудно контролировать.

Защитники прав животных еще десять лет назад, когда свинокомплекс строился, указывали на особенности конструкции и были обеспокоены тем, удастся ли быстро спасти десятки тысяч животных в случае пожара.