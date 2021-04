У Польщі вакцини від коронавірусу на практиці виявились ефективними у 99% випадків

У Польщі вакцини від коронавірусу на практиці показали ефективність у 99% випадків - після вакцинації понад п'яти з половиною мільйонів осіб.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.

"У групі з понад 5,5 млн вакцинованих людей, лише 51 000 згодом отримали позитивний тест на коронавірус. При цьому, більше половина таких випадків зараження сталися протягом 14 днів після отримання першої дози (тобто, до того, як вакцина починає діяти - прим.ред.). Простіше кажучи, рівень захисту перевищує 99%", - заявив міністр.

Графік, доданий до його публікації, засвідчує, що серед вакцинованих людей, які згодом захворіли, 50,5% отримали позитивний тест у межах 14 днів після першої дози.

Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%.#szczepimysie pic.twitter.com/qDnBtL8lw1