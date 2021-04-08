Польща перетнула позначку у 2 млн повністю вакцинованих від коронавірусу 

У Польщі щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу отримали вже понад 2 млн осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За підсумками середи 7 квітня, щеплення першою дозою вакцини отримали понад 4,7 млн жителів країни, а другою дозою – 2 082 707.

Загалом в країні зробили майже 6,8 млн щеплень від коронавірусу.

Нагадаємо, 8 квітня Польща зареєструвала новий максимум смертей від коронавірусу з початку епідемії - 954. У МОЗ пояснили, що такі високі дані можуть бути наслідком запізнення передачі даних у зв’язку з великодніми святами.

Протягом останньої доби у Польщі також виявлено 27 887 нових випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, Польща продовжила діючі карантинні обмеження для боротьби з епідемією коронавірусу ще на 9 днів - до 18 квітня, тоді як спершу вони планувалися до 9 квітня.

В країні залишаються закритими всі спортивні та культурні заклади, казино, дитсадки й перукарні, великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.