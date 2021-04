В Польше вакцины от коронавируса на практике оказались эффективными в 99% случаев

В Польше вакцины от коронавируса на практике показали эффективность в 99% случаев - после вакцинации более пяти с половиной миллионов человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

"В группе с более 5,5 млн вакцинированных людей, только 51 000 впоследствии получили положительный тест на коронавирус. При этом, больше половины таких случаев заражения произошли в течение 14 дней после получения первой дозы (то есть, до того, как вакцина начинает действовать - прим .ред.). Проще говоря, уровень защиты превышает 99%", - заявил министр.

Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%.#szczepimysie pic.twitter.com/qDnBtL8lw1