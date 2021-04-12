Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президія ХДС визначилася з кандидатом у канцлери Німеччини замість Меркель

Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через агресію РФ

Польський суд вирішив не продовжувати арешт ексглави Укравтодору

Ціна на вакцину Pfizer зросла з 12 до 19,50 євро за дозу - прем’єр Болгарії






В Німеччині число інфікованих коронавірусом перевищило 3 млн

Понеділок, 12 квітня 2021, 09:14

Загальна кількість офіційно зареєстрованих випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищила три мільйони. 

Такими є дані Інституту Роберта Коха (RKI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

За інформацією RKI, 3 011 513 осіб в Німеччині були інфіковані цим вірусом. 

Читайте також
Втеча від AstraZeneca: як Україні допоможе досвід ЄС з поєднання вакцин

Фактична загальна кількість інфікованих, ймовірно, є вищою, оскільки багато інфекцій офіційно не виявлені. Про перший підтверджений випадок зараження в Німеччині було оголошено 27 січня 2020 року. Кількість тих, хто видужав, становить близько 2 683 900 осіб.

 Загальна кількість людей, які померли з доведеною інфекцією Sars-CoV-2, зросла до 78 452 осіб.

За минулу добу в Німеччині було повідомлено про 13 245 нових випадків зараження та 99 нових смертей.

Станом на 10 квітня у Німеччині щеплення від коронавірусу першою дозою отримали 15% населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Вакцини Коронавірус
powered by lun.ua