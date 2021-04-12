Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Президиум ХДС определился с кандидатом в канцлеры Германии вместо Меркель

Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии РФ

Польский суд решил не продолжать арест экс-главы Укравтодора

Цена на вакцину Pfizer выросла с 12 до 19,50 евро за дозу - премьер Болгарии






В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн

Понедельник, 12 апреля 2021, 09:14

Общее количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило три миллиона.

Таковы данные Института Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

По информации RKI, 3 011 513 человек в Германии были инфицированы этим вирусом.

Читайте также
Бегство от AstraZeneca: как Украине поможет опыт ЕС по сочетанию вакцин

Фактическое общее количество инфицированных, вероятно, выше, поскольку многие инфекции официально не обнаружены. О первом подтвержденном случае заражения в Германии было объявлено 27 января 2020 года. Количество тех, кто выздоровел, составляет около 2 683 900 человек.

Общее количество людей, умерших с доказанной инфекцией Sars-CoV-2, выросло до 78 452 человек.

За прошедшие сутки в Германии было сообщено о 13 245 новых случаях заражения и 99 новых смертях.

По состоянию на 10 апреля в Германии прививки от коронавируса первой дозой получили 15% населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Вакцины Коронавирус
powered by lun.ua