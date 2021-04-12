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У Парижі сталася стрілянина біля лікарні: 1 людина загинула і одна поранена

Понеділок, 12 квітня 2021, 16:14

У Парижі сталася стрілянина біля лікарні, внаслідок якої одна людина загинула і одна отримала поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Інцидент стався перед лікарнею Анрі Дюнан, що на вулиці Мішель-Анж у 16-му окрузі. Кулі поцілили у чоловіка і жінку. Допомогу їм почали надавати працівники лікарні, але одну людину врятувати не вдалося.

Чоловік, який стріляв, втік з місця події "на двохколісному транспорті" - вочевидь, мопеді або мотоциклі.

Поліція на разі не повідомляє жодних деталей про інші обставини події. Мотивація нападника невідома.

Заклад - приватна лікарня, що спеціалізується на допомозі людям літнього віку, а зараз виконує також функції центру вакцинації від коронавірусу.

Попри те, що на місці працюють слідчі, лікарню не закривають і люди знову повернулися у чергу на щеплення. 

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