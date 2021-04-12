Туреччина призупинила італійські контракти після заяви про "диктатора Ердогана"

Уряд Туреччини призупинив дії контрактів з італійськими компаніями, що базуються в Туреччині, у відповідь на заяву італійського прем'єр-міністра Маріо Драгі, який назвав президента Реджепа Таїпа Ердогана "диктатором".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Турецький кабінет міністрів, який вимагає офіційних вибачень, заблокував закупівлю військових вертольотів, вироблених італійською компанією "Leonardo", вартістю 150 мільйонів євро.

Уряд також направив подібні повідомлення іншим італійським компаніям, що працюють в Туреччині.

До пандемії в Туреччині діяло близько 1500 італійських компаній, а італо-турецька торгівля оцінювалася у 17 млрд євро на рік.

Висловлювання Драгі прозвучали після інциденту на зустрічі з Ердоганом, коли президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не дісталося стільця.

Міністерство закордонних справ Туреччини після цього викликало посла Італії.