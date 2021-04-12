Турция приостановила итальянские контракты после заявления о "диктаторе Эрдогане"

Правительство Турции приостановило действие контрактов с итальянскими компаниями, базирующимися в Турции, в ответ на заявление итальянского премьер-министра Марио Драги, который назвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана "диктатором".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Турецкий кабинет министров, который требует официальных извинений, заблокировал закупку военных вертолетов, производимых итальянской компанией "Leonardo", стоимостью 150 млн евро.

Правительство также направило подобные сообщения другим итальянским компаниям, работающим в Турции.

До пандемии в Турции действовало около 1500 итальянских компаний, а итало-турецкая торговля оценивалась в 17 млрд евро в год.

Высказывания Драги прозвучали после инцидента на встрече с Эрдоганом, когда президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Италии после заявления Драги.