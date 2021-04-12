У Франції система дистанційного навчання постраждала від кібератаки, ймовірно з РФ та Китаю

Кібератаки, що спричинили масштабні збої у роботі системи дистанційного навчання у Франції, ймовірно були здійснені з Росії та Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFM TV.

Програма "Мої уроки вдома" відіграє ключову роль у дистанційному навчанні школярів середньої та старшої школи. Минулого тижня через дуже велику кількість одночасних з’єднань система не працювала належним чином та іноді була недоступною по декілька годин.

За даними близьких до слідства джерел, перші висновки вказують на те, що кібератака була здійснена з Росії та Китаю. Про це дізналися журналісти AFP, підтвердивши інформацію, раніше оприлюднену Journal du Dimanche.

Водночас співрозмовник агентства уточнив, що географічне місцезнаходження джерела атаки не свідчить, що самі хакери були громадянами Росії або Китаю, чи навіть фізично перебували в цих країнах.

Розслідування веде Центральний офіс боротьби зі злочинністю, пов’язаною з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (OCLTIC), за "шахрайське втручання в автоматичну систему" і створення перешкод для її функціонування.





