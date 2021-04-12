Во Франции система дистанционного обучения пострадала от кибератаки, предположительно из РФ и Китая

Кибератаки, вызвавшие масштабные сбои в работе системы дистанционного обучения во Франции, вероятно были осуществлены из России и Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFM TV.

Программа "Мои уроки дома" играет ключевую роль в дистанционном обучении школьников средней и старшей школы. На прошлой неделе из-за очень большого количества одновременных соединений система не работала должным образом и иногда была недоступна по несколько часов.

По данным близких к следствию источников, первые выводы указывают на то, что кибератака была осуществлена ​​из России и Китая. Об этом узнали журналисты AFP, подтвердив информацию, ранее опубликованную Journal du Dimanche.

В то же время собеседник агентства уточнил, что географическое местонахождение источника атаки не свидетельствует, что сами хакеры были гражданами России или Китая, или даже физически находились в этих странах.

Расследование ведет Центральный офис борьбы с преступностью, связанной с использованием информационно-коммуникационных технологий (OCLTIC), за "мошенническое вмешательство в автоматическую систему" и препятствия для ее функционирования.