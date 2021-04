Генсек НАТО і держсекретар США поговорили про війська РФ на кордонах з Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили ситуацію на кордонах України.

Як пише "Європейська правда", про це Ентоні Блінкен повідомив у своєму Twitter.

"Ми погодилися з приводу того, що Росія має припинити небезпечне нарощування військових сил біля кордонів з Україною та триваючу агресію", - зазначив він.

Good to speak with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today, whom I look forward to seeing soon. We agreed Russia must end its dangerous military buildup and ongoing aggression along Ukraine’s borders. We also discussed prospects for advancing peace in Afghanistan.