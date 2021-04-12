Генсек НАТО і держсекретар США поговорили про війська РФ на кордонах з Україною
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили ситуацію на кордонах України.
Як пише "Європейська правда", про це Ентоні Блінкен повідомив у своєму Twitter.
"Ми погодилися з приводу того, що Росія має припинити небезпечне нарощування військових сил біля кордонів з Україною та триваючу агресію", - зазначив він.
Good to speak with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today, whom I look forward to seeing soon. We agreed Russia must end its dangerous military buildup and ongoing aggression along Ukraine’s borders. We also discussed prospects for advancing peace in Afghanistan.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2021
За його словами, обговорювали також процес мирного врегулювання в Афганістані.
Як вже повідомлялося, держсекретар Ентоні Блінкен відвідає з візитом Брюссель 13-15 квітня і прибуде якраз у день проведення позачергового засідання Комісії Україна-НАТО.
Нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через загострення ситуації на Донбасі та нарощування сил Росією на кордоні.
У неділю в інтерв’ю NBC News Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.