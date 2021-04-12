Генсек НАТО и госсекретарь США обсудили ситуацию с войсками РФ на границах с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию с российскими войсками на границах Украины.
Как пишет "Европейская правда", об этом Энтони Блинкен сообщил в своем Twitter.
"Мы согласились по поводу того, что Россия должна прекратить опасное наращивание военных сил у границ с Украиной и продолжающуюся агрессию", - отметил он.
Good to speak with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today, whom I look forward to seeing soon. We agreed Russia must end its dangerous military buildup and ongoing aggression along Ukraine’s borders. We also discussed prospects for advancing peace in Afghanistan.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2021
По его словам, обсуждали также процесс мирного урегулирования в Афганистане.
Как уже сообщалось, госсекретарь Энтони Блинкен посетит с визитом Брюссель 13-15 апреля и приедет раз в день проведения внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО.
Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе и наращивания Россией сил на границе.
В воскресенье в интервью NBC News Блинкен заявил, что Россия столкнется с "ценой и последствиями" в случае усиления агрессии против Украины.