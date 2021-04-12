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Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии РФ






Генсек НАТО и госсекретарь США обсудили ситуацию с войсками РФ на границах с Украиной

Понедельник, 12 апреля 2021, 20:52

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию с российскими войсками на границах Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Энтони Блинкен сообщил в своем Twitter.

"Мы согласились по поводу того, что Россия должна прекратить опасное наращивание военных сил у границ с Украиной и продолжающуюся агрессию", - отметил он.

По его словам, обсуждали также процесс мирного урегулирования в Афганистане.

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Как уже сообщалось, госсекретарь Энтони Блинкен посетит с визитом Брюссель 13-15 апреля и приедет раз в день проведения внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО.

Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе и наращивания Россией сил на границе.

В воскресенье в интервью NBC News Блинкен заявил, что Россия столкнется с "ценой и последствиями" в случае усиления агрессии против Украины.

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