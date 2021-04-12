Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через агресію РФ

13 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомили у понеділок в пресслужбі МЗС, пише "Європейська правда".

Засідання ініціювала Україна в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості президента Зеленського та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга від 6 квітня, підкреслили у відомстві.

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"Глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - заявила пресслужба МЗС.

У рамках візиту також відбудеться зустріч Дмитра Кулеби з Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, за даними західних агенцій, держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Брюссель для обговорення дій Росії, спрямованих проти України.

У неділю в інтерв’ю NBC News Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.





