ГРУ РФ організувало кібератаку на спортивну конфедерацію Швеції - прокуратура

Російська військова розвідка ГРУ РФ незаконно отримала доступ до конфіденційних даних спортивної конфедерації Швеції у 2017 і 2018 роках.

Про це заявила шведська прокуратура у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У заяві прокуратури Швеції говориться, що неодноразові і великі злами призвели до того, що ГРУ отримало доступ до особистих даних шведських спортсменів, таким як медичні записи, які згодом були опубліковані.

Проте, прокуратура вирішила припинити розгляд справи, оскільки вона не зможе провести розслідування за кордоном, а екстрадиція підозрюваних не буде можливою.

Шведська спортивна конфедерація, головна організація шведського спорту, заявила в 2018 році, що російська хакерська група, яку називають "Fancy Bear", зламала комп'ютери її антидопінгового підрозділу, отримавши доступ і опублікувавши протоколи допінг-тестів спортсменів.

За даними спецслужб США, "Fancy Bear" контролюється ГРУ РФ.

У 2016 році Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило російських хакерів у крадіжці медичної інформації про американських олімпійських спортсменів і публікації її в Інтернеті.

Дослідники з питань кібербезпеки також пов'язують хакерів "Fancy Bear" з кібератаками на виборах в США і Франції.