ГРУ РФ организовало кибератакe на спортивную конфедерацию Швеции - прокуратура

Российская военная разведка ГРУ РФ незаконно получила доступ к конфиденциальным данным спортивной конфедерации Швеции в 2017 и 2018 годах.

Об этом заявила шведская прокуратура во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении прокуратуры Швеции говорится, что неоднократные и обширные взломы привели к тому, что ГРУ получило доступ к личным данным шведских спортсменов, таким как медицинские записи, которые впоследствии были опубликованы.

Тем не менее, прокуратура решила прекратить рассмотрение дела, поскольку она не сможет провести расследование за границей, а экстрадиция подозреваемых не будет возможной.

Шведская спортивная конфедерация, головная организация шведского спорта, заявила в 2018 году, что российская хакерская группа, которую многие кибер-исследователи называют "Fancy Bear", взломала компьютеры ее антидопингового подразделения, получив доступ и опубликовав протоколы допинг-тестов спортсменов.

По данным спецслужб США, "Fancy Bear" контролируется ГРУ РФ.

В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство обвинило российских хакеров в краже медицинской информации об американских олимпийских спортсменах и публикации ее в Интернете.

Исследователи по вопросам кибербезопасности также связывают хакеров "Fancy Bear" с кибератаками на выборах в США и Франции.