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У Польщі заявили про "апогей" шпиталізованих з коронавірусом

Середа, 14 квітня 2021, 08:32

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив про складну ситуацію з кількістю госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"Зараз, коли у нас апогей третьої хвилі інфекцій у лікарнях, ми передусім дивимося на параметри, пов’язані із заповнюваністю ліжок, як з апаратами вентиляції, так і стандартних", - заявив Недзельський.

За даними Міністерства охорони здоров'я у вівторок, в Польщі понад 34 тисячі зайнятих коронапацієнтами лікарняних ліжок  - це означає приблизно 11 тисяч вільних ліжок, та 3,5 тисячі зайнятих ліжок з пацієнтами під апаратами вентиляції - вільних приблизно 900.

Міністр охорони здоров’я також звернув увагу на важливість процесу вакцинації та пов’язав його із прийняттям рішень щодо послаблення обмежень у Польщі. 

"На цей момент у нас близько 40% щеплених у групі 60+. Щоб говорити про послаблення обмежень сміливіше, це число повинно бути вище 70%", - сказав він.

Як повідомлялося, у Польщі щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу отримали вже понад 2 млн осіб.

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