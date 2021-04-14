В Польше заявили об "апогее" госпитализированных с коронавируса

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о сложной ситуации с количеством госпитализированных с коронавируса пациентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"Сейчас, когда у нас апогей третьей волны инфекций в больницах, мы прежде всего смотрим на параметры, связанные с заполняемостью коек, как с аппаратами вентиляции, так и стандартных", - заявил Недзельский.

По данным Министерства здравоохранения во вторник, в Польше более 34 000 занятых коронапациентамы больничных коек - это значит примерно 11 000 свободных коек, и 3,5 тысячи занятых коек с пациентами под аппаратами вентиляции - свободных примерно 900.

Министр здравоохранения также обратил внимание на важность процесса вакцинации и связал его с принятием решений по ослаблению ограничений в Польше.

"На данный момент у нас около 40% привитых в группе 60+. Чтобы говорить об ослаблении ограничений смелее, это число должно быть выше 70%", - сказал он.

Как сообщалось, в Польше прививки двумя дозами вакцины от коронавируса получили уже более 2 млн человек.