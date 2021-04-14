Данія відмовиться від використання вакцини AstraZeneca - ЗМІ

Данія повністю вилучить вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca зі своєї програми щеплень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данські ЗМІ.

Інформація про відмову від вакцини поки данською владою не підтверджена, але в середу о 14.00 була оголошена пресконференція про вакцину AstraZeneca.

За даними Politiken, Данія попередньо замовила 2,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Вилучення вакцини з програми затримає вакцинацію в Данії на кілька тижнів, повідомляє TV 2.

Данія призупинила використання вакцини 11 березня після того, як 60-річна жінка померла від тромбозу після вакцинації.

Після цього використання вакцини призупинила низка країн, однак після висновку Європейського агентства з лікарських засобів про те, що переваги вакцини AstraZeneca перевищують ризики, щеплення нею поновилися з обмеженнями щодо певних вікових груп. Однак Данія та Норвегія не відновлювали щеплення вакциною AstraZeneca.

Як повідомлялося, Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцину проти COVID-19 у наступному році з такими компаніями, як AstraZeneca та Johnson & Johnson.