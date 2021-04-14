У Румунії вакцину AstraZeneca пропонують всім охочим через низький попит

Влада Румунії оголосила, що будь-хто відтепер може отримати вакцину AstraZeneca без попереднього запису в центрах, оскільки попит на неї знижується.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Близько півмільйона людей зареєстровані в списках очікування на вакцини від COVID-19, але в багатьох центрах вакцинації є вільні дати для щеплень AstraZeneca.

Репутація вакцини була затьмарена повідомленнями про тромби в рідкісних випадках і різні обмеженнях на її використання у всьому світі.

Румунія спочатку дозволила використання вакцини AstraZeneca тільки для осіб молодше 55 років, але пізніше скасувала вікове обмеження.

Країна продовжувала вводити вакцину, навіть коли інші країни на короткий час припинили її використання, але повідомлення в новинах як і раніше впливали на думку місцевих жителів.

Згідно з даними, представленим минулого тижня, станом на березень близько третини людей, яким була призначена ін'єкція AstraZeneca, не з'явилися на прийом.

Як повідомлялося, Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцину проти COVID-19 у наступному році з такими компаніями, як AstraZeneca та Johnson & Johnson.