В Румынии вакцину AstraZeneca предлагают всем желающим из-за низкого спроса

Власти Румынии объявили, что любой отныне может получить вакцину AstraZeneca без предварительной записи в центрах, поскольку спрос на нее снижается.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Около полумиллиона человек зарегистрированы в списках ожидания вакцины от COVID-19, но во многих центрах вакцинации свободны даты для прививок AstraZeneca.

Репутация вакцины была омрачена сообщениями о тромбах в редких случаях и различных ограничениях на ее использование во всем мире.

Румыния сначала разрешила использование вакцины AstraZeneca только для лиц моложе 55 лет, но позже отменила возрастное ограничение.

Страна продолжала вводить вакцину, даже когда другие страны на короткое время прекратили ее использование, но сообщение в новостях по-прежнему влияли на мнение местных жителей.

Согласно данным, представленным на прошлой неделе, по состоянию на март около трети людей, которым была назначена инъекция AstraZeneca, не явились на прием.

Как сообщалось, Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцину против COVID-19 в следующем году с такими компаниями, как AstraZeneca и Johnson&Johnson.