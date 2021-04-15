Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посол у Німеччині: Україні доведеться подумати про ядерний статус, якщо її не приймуть в НАТО

Меркель і Байден: Росія повинна знизити концентрацію військ біля України 

ЄС спростовує пропаганду РФ про "маріонетку Україну" і поставки зброї зі США

США у четвер оголосять нові санкції проти Росії - ЗМІ






Словенія дозволила в’їзд без карантину щепленим "Спутником V"

Четвер, 15 квітня 2021, 09:51

Уряд Словенії на додачу до раніше затверджених вакцин дозволив в’їзд в країну без обов’язкового карантину щепленим вакцинами "Спутник V" і Janssen.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення уряду Словенії.

"Для перетину кордону без обов'язкового карантину на дому на додачу до препаратів Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca додаються вакцини "Спутник V", а також Johnson&Johnson. У разі двох нових вакцин потрібен доказ щеплення проти COVID-19, не менше ніж за 21 день до в'їзду в країну ", - йдеться у повідомленні.

За наявності підтвердження вакцинації негативний тест на COVID-19 не вимагається.

Також Словенія розширила перелік категорій осіб, від яких не вимагатиме карантину і негативного ПЛР-тесту при в’їзді в країну. Зокрема, від цієї вимоги звільнили школярів старше 15 років і осіб, які їх супроводжують, людей, які здійснюють піклування у приватних господарствах чи піклуються про неповносправних членів родини.

Влада Словенії з понеділка почала пом'якшувати обмеження і скасувала комендантську годину, що діяла з жовтня минулого року. Крім того, з 12 квітня початкові школи перейшли до очної форми навчання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словенія Вакцини
powered by lun.ua