Греція скасовує вимогу про карантин для туристів з ЄС

Греція з понеділка планує скасувати вимогу щодо обов'язкового тижневого карантину для туристів з країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

План уряду все ще вимагає схвалення епідеміологів у п'ятницю.

Обов’язковою умовою для уникнення карантину є те, що туристи або повністю вакциновані, або мають негативний ПЛР-тест. Туристів також можуть вибірково тестувати вже після прильоту.

У самій країні туристи повинні дотримуватися коронавірусних правил, включаючи загальну вимогу щодо носіння масок.

Спочатку Афіни планували оголосити про початок туристичного сезону 14 травня і тоді скасувати вимогу карантину.

Окрім відвідувачів з ЄС, карантинні вимоги також будуть скасовані для мандрівників з Ізраїлю, США, Великої Британії, Сербії, Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У четвер грецьке управління охорони здоров'я повідомило про 3089 нових випадків інфекції протягом 24 годин, майже на 1000 менше, ніж напередодні.

Греція розглядає можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген "з метою зниження витрат на подорож", що може бути впроваджено вже з 14 травня.