Греция отменяет требование о карантине для туристов из ЕС

Греция с понедельника планирует отменить требование об обязательном недельном карантине для туристов из стран Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

План правительства все еще требует одобрения эпидемиологов в пятницу.

Обязательным условием для избежания карантина является то, что туристы или полностью вакцинированы, или имеют отрицательный ПЦР-тест. Туристов также могут выборочно тестировать уже после прилета.

В самой стране туристы должны соблюдать коронавирусные правила, включая общее требование относительно ношения масок.

Сначала Афины планировали объявить о начале туристического сезона 14 мая и тогда отменить требование карантина.

Кроме посетителей из ЕС, карантинные требования также будут отменены для путешественников из Израиля, США, Великобритании, Сербии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

В четверг греческое управления здравоохранения сообщило о 3089 новых случаях инфекции в течение 24 часов, почти на 1000 меньше, чем накануне.

Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген "с целью снижения затрат на путешествие", который может быть введен уже с 14 мая.