У Чехії визначилися з новим главою МЗС 

У Чехії визначилися з кандидатурою нового міністра закордонних справ, на цю посаду має бути призначений нинішній заступник глави МВС Якуб Кульганек.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це свідчить повідомлення речника президента Мілоша Земана Їржі Овчачека.

"Президент Республіки Мілош Земан призначить Якуба Кульганека міністром закордонних справ у середу, 21 квітня, о 2 годині дня у Празькому граді", - повідомив Овчачек.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman ve středu dne 21. dubna 2021 ve 14:00 hodin na Pražském hradě jmenuje Jakuba Kulhánka ministrem zahraničních věcí. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 15, 2021

Вранці 15 квітня відбулася зустріч Кульганека із Земаном. На ній президент вперше сфотографувався на інвалідному візку (раніше він вже попереджав, що почне використовувати його через проблеми зі здоров’ям).

Lány, právě teď! Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman přijal kandidáta na funkci ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka. pic.twitter.com/myiMZyJcoe — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 15, 2021

Перед цим Кульганек також зустрічався з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем.

"Я знаю пана Кульганека, тому що він часто представляє на зустрічах міністра внутрішніх справ. Я вважаю його порядною людиною і не бачу з цим призначенням жодних проблем", - коментував прем’єр напередодні.

Якуб Кульганек замінить на посаді глави МЗС Томаша Петршичека, відставки якого вже тривалий час вимагав Мілош Земан.

Детальніше про це у статті: Перемога Земана: які зміни чекатимуть на зовнішню політику Чехії.