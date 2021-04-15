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У Чехії визначилися з новим главою МЗС 

Четвер, 15 квітня 2021, 15:54

У Чехії визначилися з кандидатурою нового міністра закордонних справ, на цю посаду має бути призначений нинішній заступник глави МВС Якуб Кульганек. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це свідчить повідомлення речника президента Мілоша Земана Їржі Овчачека.

"Президент Республіки Мілош Земан призначить Якуба Кульганека міністром закордонних справ у середу, 21 квітня, о 2 годині дня у Празькому граді", - повідомив Овчачек. 

Вранці 15 квітня відбулася зустріч Кульганека із Земаном. На ній президент вперше сфотографувався на інвалідному візку (раніше він вже попереджав, що почне використовувати його через проблеми зі здоров’ям).

Перед цим Кульганек також зустрічався з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем. 

"Я знаю пана Кульганека, тому що він часто представляє на зустрічах міністра внутрішніх справ. Я вважаю його порядною людиною і не бачу з цим призначенням жодних проблем", - коментував прем’єр напередодні. 

Якуб Кульганек замінить на посаді глави МЗС Томаша Петршичека, відставки якого вже тривалий час вимагав Мілош Земан.

Детальніше про це у статті: Перемога Земана: які зміни чекатимуть на зовнішню політику Чехії.

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Чехія
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