В Чехии определились с новым главой МИД

В Чехии определились с кандидатурой нового министра иностранных дел, на эту должность должен быть назначен нынешний заместитель главы МВД Якуб Кульганек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом свидетельствует сообщение пресс-секретаря президента Милоша Земана Иржи Овчачека.

"Президент Республики Милош Земан назначит Якуба Кульганека министром иностранных дел в среду, 21 апреля, в два часа дня в Пражском граде", - сообщил Овчачек.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman ve středu dne 21. dubna 2021 ve 14:00 hodin na Pražském hradě jmenuje Jakuba Kulhánka ministrem zahraničních věcí. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 15, 2021

Утром 15 апреля состоялась встреча Кульганека с Земаном. На ней президент впервые сфотографировался на инвалидной коляске (ранее он уже предупреждал, что начнет использовать его из-за проблем со здоровьем).

Lány, právě teď! Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman přijal kandidáta na funkci ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka. pic.twitter.com/myiMZyJcoe — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 15, 2021

Перед этим Кульганек также встречался с премьер-министром Андреем Бабишем.

"Я знаю господина Кульганека, потому что он часто представляет на встречах министра внутренних дел. Я считаю его порядочным человеком и не вижу с этим назначением никаких проблем", - комментировал премьер накануне.

Якуб Кульганек заменит на посту главы МИД Томаша Петршичека, отставки которого уже длительное время требовал Земан.

Подробнее об этом в статье: Победа Земана: изменения ждать внешнюю политику Чехии