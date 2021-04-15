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В Чехии определились с новым главой МИД

Четверг, 15 апреля 2021, 15:54

В Чехии определились с кандидатурой нового министра иностранных дел, на эту должность должен быть назначен нынешний заместитель главы МВД Якуб Кульганек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом свидетельствует сообщение пресс-секретаря президента Милоша Земана Иржи Овчачека.

"Президент Республики Милош Земан назначит Якуба Кульганека министром иностранных дел в среду, 21 апреля, в два часа дня в Пражском граде", - сообщил Овчачек. 

Утром 15 апреля состоялась встреча Кульганека с Земаном. На ней президент впервые сфотографировался на инвалидной коляске (ранее он уже предупреждал, что начнет использовать его из-за проблем со здоровьем).

Перед этим Кульганек также встречался с премьер-министром Андреем Бабишем.

"Я знаю господина Кульганека, потому что он часто представляет на встречах министра внутренних дел. Я считаю его порядочным человеком и не вижу с этим назначением никаких проблем", - комментировал премьер накануне.

Якуб Кульганек заменит на посту главы МИД Томаша Петршичека, отставки которого уже длительное время требовал Земан.

Подробнее об этом в статье: Победа Земана: изменения ждать внешнюю политику Чехии

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