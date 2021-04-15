Зеленський і Макрон після переговорів віч-на-віч проведуть відеозустріч з Меркель

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон після двосторонньої у Парижі проведуть відеозустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

Президент наголосив, що під час візиту до Франції планує обговорити "деякі деталі" ситуації на Донбасі.

"Це головна тема, з якою я їду зустрічатися з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, а також після нашої особистої зустрічі буде ще відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Важлива зустріч. Поки що у нас такий "нормандський формат". Але це важлива підготовча зустріч до "нормандського формату", - сказав Зеленський.

Зеленський в п'ятницю, 16 квітня, відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.

Головними темами візиту буде нарощування військової присутності РФ та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної та надійної судової влади.

На початку квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував перемовини трьох країн, України, Німеччини та Франції, найближчим часом.

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