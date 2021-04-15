Зеленский и Макрон после переговоров тет-а-тет проведут видеовстречу с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон после двусторонней в Париже проведут видеовстречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в видеообращении по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Президент подчеркнул, что во время визита во Францию планирует обсудить "некоторые детали" ситуации на Донбассе.
"Это главная тема, с которой я еду встречаться с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, а также после нашей личной встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока у нас такой "нормандский формат". Но это важная подготовительная встреча к "нормандскому формату", - сказал Зеленский.
Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.
Главными темами визита будет наращивание военного присутствия РФ и статус украинских реформ, в частности, создание независимого и надежной судебной власти.
В начале апреля руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал переговоры трех стран, Украины, Германии и Франции, в ближайшее время.
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