Глави МЗС Греції і Туреччини посперечалися на пресконференції щодо налагодження відносин

Міністри закордонних справ Греції та Туреччини посперечалися на спільній пресконференції в Анкарі, яка почалася з надій на поліпшення відносин, але швидко переросла в різкі звинувачення з обох сторін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Є значні можливості для поліпшення двосторонніх відносин. Греції і Туреччини судилося жити разом в регіоні з безліччю складних проблем", - сказав грецький міністр Нікос Дендіас, підкресливши, що прогресу неможливо досягти, якщо не буде "деескалації підбурливих дій і коментарів".

Однак Дендіас також різко критикував "постійні" порушення Туреччиною повітряного простору Греції і морського права, попередивши Анкару, що її дії в Егейському морі і Східному Середземномор'ї підривають її прагнення до членства в Європейському союзі. "Якщо це те, чого хоче Туреччина - а я, звичайно, сподіваюся, що це дійсно так, - то вона повинна почати поважати морське право", - сказав Дендіас, підкресливши загрозу санкцій.

Турецький міністр Мевлют Чавушоглу також був відвертий у своїх коментарях, заявивши, що "зберігаються розбіжності" між двома сторонами з приводу Егейського моря і енергетичних прав в Східному Середземномор'ї, і назвав сейсмічні дослідження Туреччині "повністю законними".

Він також назвав коментарі Дендіас про можливі санкції ЄС "неприйнятними". "Ви ж не очікуєте, що я буду діяти так, ніби нічого не відбувається в Егейському морі і Східному Середземномор'ї", - сказав Дендіас у відповідь на попередження.

Глава МЗС Туреччини також повторив заклики до демілітаризації кількох грецьких островів в Егейському морі, заявивши у відповідь на коментарі Дендіаса про порушення Лозаннського договору, що "ви говорите тільки про те, що вам підходить".

Раніше Дендіас зустрівся з президентом Туреччини, який запропонував провести саміт по Східному Середземномор'ю.