Главы МИД Греции и Турции повздорили на прессконференции о налаживании отношений

Министры иностранных дел Греции и Турции повздорили на совместной пресс-конференции в Анкаре, которая началась с надежд на улучшение отношений, но быстро переросла в резкие обвинения с обеих сторон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Есть значительные возможности для улучшения двусторонних отношений. Греции и Турции суждено жить вместе в регионе со множеством сложных проблем", - сказал греческий министр Никос Дендиас, подчеркнув, что прогресса невозможно достичь, если не будет "деэскалации подстрекательских действий и комментариев".

Однако Дендиас также резко критиковал "постоянные" нарушения Турцией воздушного пространства Греции и морского права, предупреждая Анкару, что ее действия в Эгейском море и Восточном Средиземноморье подрывают ее стремление к членству в Европейском союзе. "Если это то, чего хочет Турция - а я, конечно, надеюсь, что это действительно так, - то она должна начать уважать морское право", - сказал Дендиас, подчеркнув угрозу санкций.

Турецкий министр Мевлют Чавушоглу также был откровенен в своих комментариях, заявив, что "сохраняются разногласия" между двумя сторонами по поводу Эгейского моря и энергетических прав в Восточном Средиземноморье, и назвал сейсмические исследования Турции "полностью законными".

Он также назвали комментарии Дендиаса о возможных санкциях ЕС как "неприемлемые". "Вы же не ожидаете, что я буду действовать так, как будто ничего не происходит в Эгейском море и Восточном Средиземноморье", - сказал Дендиас в ответ на предупреждение.

Глава МИД Турции также повторил призывы к демилитаризации нескольких греческих островов в Эгейском море, заявив в ответ на комментарии Дендиаса о нарушениях Лозаннского договора, что "вы говорите только о том, что вам подходит".

Ранее Дендиас встретился с Эрдоганом, который предложил провести саммит по Восточному Средиземноморью.