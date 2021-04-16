Зеленський підтвердив переговори про "кластери" щодо Донбасу - їх обговорять 19 квітня

Президент України Володимир Зеленський вважає можливим проведення саміту лідерів "нормандської четвірки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу в Парижі після переговорів з французьким колегою Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Ми наближаємося до наступного засідання "нормандської четвірки", я вважаю, що воно можливе. 19 квітня буде засідання радників, будуть обговорюватися кластери. Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені кластери французькою та німецькою стороною, з українськими доповненнями. Всі чотири країни підготують додатки, з чим згодні, з чим не згодні. Це – покрокове виконання Мінських домовленостей. Радники будуть узгоджувати ці позиції", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна за жодних умов не може погодитись на пропозиції, висловлені заступником глави адміністрації президента РФ Дмітрієм Козаком після останньої відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки", до якої належать Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в понеділок закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

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