Євросоюз і G7 виступили з вимогою до Росії через провокації біля кордонів України

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в понеділок закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказано у заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства ЄС.

"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Високий представник Європейського Союзу, глибоко стурбовані великим тривалим нарощуванням російських збройних сил біля українських кордонів і в незаконно анексованому Криму", - стверджується у заяві.

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Дипломати наголошують, що ці великомасштабні переміщення військ без попереднього повідомлення є загрозливою і дестабілізуючою діяльністю.

"Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість відповідно до її міжнародних зобов'язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості пересування військових, і виконати процедуру, встановлену відповідно до глави III Віденського документа", - заявили міністри.

Нагадуючи про свою останню заяву від 18 березня, міністри підтвердили "незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", та підтримали "стриману позицію України".

Вони також підкреслили "глибоку вдячність і незмінну підтримку зусиль Франції і Німеччини в рамках нормандського процесу щодо забезпечення повного виконання мінських угод, що є єдиним шляхом до міцного політичного врегулювання конфлікту".

"Ми закликаємо всі сторони конструктивно брати участь в тристоронній контактній групі щодо пропозицій ОБСЄ для підтвердження і зміцнення режиму припинення вогню", - сказано в заяві.

Нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через загострення ситуації на Донбасі та нарощування сил Росією на кордоні, яке відбудеться 13 квітня в Брюсселі.