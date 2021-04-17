Віцепрем’єр Чехії скасував візит до Москви для обговорення "Спутника V"
Віцепрем’єр Чехії Ян Гамачек скасував свій візит до Москви, під час якого мав домовлятися про російську вакцину від коронавірусу "Спутник V".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.
Скасування візиту пояснюється необхідністю брати участь у засіданні уряду в понеділок.
"Щодо моєї запланованої поїздки до Москви - вчора ми домовились з прем'єр-міністром про те, що мені необхідно взяти участь у засіданні уряду в понеділок", - повідомив Гамачек сьогодні у Twitter.
У Москві Гамачек хотів домовитись про можливі поставки російської вакцини "Спутник V" після її затвердження Європейським агентством з лікарських засобів.
Останніми днями прем’єр Андрей Бабіш неодноразово заявляв, що не згоден з поїздкою. Він порадив Гамачеку не їхати до Москви, бо зараз не час для цього.
"Вакцини - не порядок денний пана Гамачека, і час не ідеальний", - сказав Бабіш в інтерв'ю в четвер. За його словами, Чехія може отримати майже 300 000 доз російської вакцини майже відразу, але чекає на затвердження ЄС.
Чеські ЗМІ вважають, що скасування поїздки може бути викликане двома причинами. По-перше, нинішнью напруженою зовнішньополітичною ситуацією в світі. По-друге, наміром опозиційних партій висловити недовіру коаліційному уряду Бабіша, в який входять представники центристського руху ANO, очолюваного Бабішем, і соціал-демократи, лідером яких є Гамачек.