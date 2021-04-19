Польща хоче з 10 травня запропонувати вакцинацію всім дорослим

У Польщі, згідно з планами уряду, з 10 травня всі дорослі громадяни повинні отримати можливість зареєструватися для вакцинації проти коронавірусу.

Про це оголосив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"До 10 травня ми хочемо забезпечити, щоб кожен громадянин, старший 18 років, міг отримати електронне направлення та, починаючи з 10 травня, міг записатися на щеплення, щоб найпізніше до серпня, а ми сподіваємось, що це може бути навіть раніше, це залежить від кількості вакцин, що надходять до Польщі, кожен громадянин міг би бути вакцинований, якщо захоче", - сказав Матеуш Моравецький.

У другому кварталі поточного року країна отримає на чотири мільйони доз вакцин більше, ніж планувалося спочатку, відзначив прем'єр-міністр.

"Завдяки цьому ми зможемо більш ефективно боротися за повернення до спокою і повернення до нормальної роботи", - додав Моравецький.

16 квітня Моравецький заявив, що країна завдяки темпам вакцинації за два місяці, або навіть швидше, наблизиться до здобуття колективного імунітету до коронавірусу.

За його очікуваннями, до кінця другого кварталу 2021 року щеплення отримають вже 23-24 мільйони жителів.

Станом на сьогодні у Польщі введено 8,9 млн доз вакцин проти коронавірусу, з них перших доз – 6,6 млн, других доз – 2,3 млн.