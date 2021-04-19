Макрон пояснив, чому не планує купувати для Франції російську вакцину "Спутник" 

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що наразі не розглядає можливості купувати російську вакцину від коронавірусу "Спутник V", тому що вона ще не затверджена європейським регулятором, а процес затвердження і виробництва займе багато часу.

Про це він сказав в інтерв’ю на запитання про те, чи придбала би Франція "Спутник", пише "Європейська правда" з посиланням на CBS.

"На даному етапі російська вакцина не затверджена нашими регуляторними органами. Тому я не думаю, що зараз російська вакцина може стати рішенням для того, щоб прискорити вакцинацію - тому що отримання дозволу ЕМА займе час, і так само займе час її виробництво на нашому континенті", - сказав Макрон.

Говорячи про вакцинацію, він додав, що зараз вже недостатньо думати про проблеми заможніших країн.

"Думаю, починаючи від зараз і до червня ми повинні надати якомога більше вакцин для вакцинації медпрацівників в Африці. Це не так і багато, але ці люди тяжко працюють - і це те, що ми можемо зробити. Так само з Латинською Америкою", - зазначив президент Франції.

Він додав, що після літа такі поставки можна буде збільшити.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня в уряді Фінляндії повідомили, що планують почати прямі переговори з Росією про постачання вакцини "Спутник V".

Про такі наміри заявляла також Німеччина, а канцлер Австрії заявив, що домовленості про закупівлю вже фактично досягнуто.

Водночас, чеський міністр, який мав летіти до Москви домовлятися про закупівлю вакцини, скасував свій візит на тлі останніх подій.