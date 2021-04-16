Прем’єр Польщі сподівається, що країна за 2 місяці наблизиться до колективного імунітету

Прем’єр Польщі Матеуш Моравєцький заявив що країна завдяки темпам вакцинації за два місяці, або навіть швидше, наблизиться до здобуття колективного імунітету до коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

За його очікуваннями, до кінця другого кварталу 2021 року щеплення отримають вже 23-24 мільйони жителів країни. Хоча раніше в уряді очікували, що це буде близько 20 мільйонів, зазначив прем'єр, але після останніх розмов з Єврокомісією прогноз покращився. Зокрема, до кінця червня Польща має отримати додаткові 4,3 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech.

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"Прискорюючи програму щеплень, ми нарешті маємо підстави вірити, що до кінця другого кварталу вакцинованих людей буде вже стільки, що, на думку експертів, ми наблизимося до порогу, потрібного для колективного імунітету", - сказав Матеуш Моравецький.

На сьогодні в країні зробили близько 8,4 мільйона щеплень. Ще минулого тижня кількість тих, хто отримав щеплення обома дозами вакцини, перевищила 2 млн.

Населення Польщі – близько 38 млн осіб.

Як повідомлялося, Польща через третю хвилю епідемії продовжила діючі карантинні обмеження для боротьби з епідемією коронавірусу до 18 квітня, тоді як спершу вони планувалися до 9 квітня.