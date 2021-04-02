22 затримання та десятки поранених: у Брюсселі розігнали незаконний фестиваль у парку

У Брюсселі увечері 1 квітня десятки людей отримали травми під час розгону поліцією музичного фестивалю, який організували у парку Камбр попри діючі карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Музичний фестиваль з безкоштовним входом організували через соцмережі.

За оцінками місцевої поліції, під вечір у парку зібралися від 1500 до 2000 осіб, що є порушенням діючих обмежень у зв’язку з епідемією коронавірусу.

На місці з’явилась поліція з вимогою розходитися. Спроби розгону переросли у сутички. У поліцію полетіли скляні пляшки та інші предмети. Проти учасників зібрання застосували водомет.

"Ми багато разів попередили людей, що будемо розганяти зібрання… Правоохоронці з собаками і кінна поліція були у других рядах, після загонів реагування. Водомет використовувався багато разів, тому що люди поверталися. Нам багато разів довелося повторювати ті самі втручання", - прокоментував речник поліції Брюсселю-Ікселю Ільс ван де Кеере.

У підсумку щонайменш 26 правоохоронців та сім службових коней отримали травми. Також завдали шкоди кільком поліцейським авто. Серед гостей фестивалю постраждали вісім, але без серйозних травм. Не всі вони були пов’язані з діями поліції - так, щонайменш одну людину травмував залізний прут, кинутий іншим учасником у напрямку поліції.

Поліція ще встановлює особи організаторів фестивалю.

Нагадаємо, через відсутність покращення ситуації з епідемією у Бельгії в кінці березня знову посилили карантин на 4 тижні. На цей період знову закрили школи, перукарні та салони краси.